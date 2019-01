Munas NU akan Dibuka Jokowi

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengundang Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas), dan Konferensi Besar (Konbes) NU ke-2 tahun 2019. Jokowi dijadwalkan membuka langsung Munas dan konbes tersebut.



Munas dan konbes ini digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara tersebut akan dihelat mulai 27 Februari 2019 sampai 1 Maret 2019.



"Dibuka oleh Presiden dan juga Wapres," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj usai bertemu Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.



Baca: Kiai Said Mampir ke Kantor Jusuf Kalla



Munas dan konbes ini akan membahas berbagai isu penting. Antara lain, soal sampah plastik, industri 4.0, ekonomi kerakyatan serta RUU Pesantren.



Di sisi lain, dia berharap pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Pesantren. "RUU Pesantren di-finishing lah secara cermat," ucap dia.



Said menyampaikan munas dan konbes ini juga akan dihadiri sekitar 10.000 kiai-kiai NU yang kultural.

(YDH)