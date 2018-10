IPB Bidik Masuk 500 PT Dunia di 2019

Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB) menargetkan masuk dalam jajaran 500 perguruan tinggi terbaik dunia pada 2019. Menyusul UI, ITB dan UGM yang selama bertahun-tahun telah berada lebih dahulu di posisi bergengsi tersebut.



Target besar itu juga akan dibarengi dengan target lain, yakni masuk di 100 besar Asia pada tahun yang sama. "IPB juga menargetkan 2019 masuk 100 Asia," kata Rektor IPB, Arif Satria di Bogor, Jumat, 19 Oktober 2019.

Arif mengaku optimistis, mengingat IPB telah mengukir berbagai prestasi yang membanggakan di sepanjang 2018. Salah satunya, lembaga pemeringkatan internasional QS mengumumkan IPB sebagai salah satu dari 100 perguruan tinggi terbaik dalam bidang agriculture and forestry.



"Selain itu, IPB juga masuk dalam top 150 versi QS Asia University Rangking untuk semua bidang," ujar Arif.



Dekan Pascasarjana IPB, Anas Mifta Fauzi menambahkan, pemerintah menargetkan IPB masuk 500 WUR versi QS bersama empat perguruan tinggi negeri (PTN) lain, yakni UI, ITB, UGM dan Unair.



Menurutnya, penilaian untuk masuk dalam rangking tersebut meliputi persepsi, dengan bobot 50 persen. Dari survei online kepada koresponden akademik, untuk academic reputation sebesar 40 persen, dan pengguna lulusan untuk employer reputation bobotnya 10 persen.



Kriteria lainnya, dengan bobot 50 persen di antaranya, jumlah sitasi publikasi internasional terindikasi scopus per dosen sebesar 20 persen. Rasio dosen per mahasiswa, dengan bobot 20 persen.



"Berikutnya dosen asing lima persen dan mahasiswa asing lima persen," lanjut Anas yang juga Koordinator Program World University Rangking (WUR) IPB.



Menurutnya upaya yang dilakukan IPB untuk mewujudkan target 500 QS WUR adalah peningkatan internasionalisasi. Meliputi peningkatan jumlah dosen, dan mahasiswa asing melalui program kerja sama double degree, credit earning, joint supervision, kelas internasional, summer course, dan kerja sama riset.



IPB juga mengejar peningkatan reputasi akademik dan lulusan melalui rebranding, pengiriman IPBnews ke mitra, promosi' aktif dalam pertemuan akademik internasional. "Meningkatkan keanggotan di komunitas akademis internasional," tambahnya.





(CEU)