Sandi Mendadak Lawak

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mendadak menjadi komika stand up comedi. Saat ditantang, Sandi pun langsung naik ke panggung untuk menghibur pengunjung.



Sandi membawakan materi dengan tema Politikus Baru. Ia lantas menceritakan pengalamannya saat baru terjun di dunia politik.

"Paling susah jadi politisi, kalau enggak kenal disuruh minggir sama panitia. Saya diusir, itu awal-awalnya. Padahal saya kan calon wakil gubernur," lawak Sandi di Mall Green Pramuka Square, Jakarta Timur, Sabtu, 17 Februari 2018.



Lawakan Sandi sontak mengundang gelak tawa pengunjung. Sandi juga bercerita soal pengalamannya yang kalah tenar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



"Sampai sekarang masih ada yang memanggil saya Pak Anies. Sudah dikasih tahu salah, masih aja manggil Anies. Gara-gara saat kampanye namanya Anies-Sandi," lanjut dia.



Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga sempat menikmati stand up comedy dari salah satu komika, Marchel. Saat tengah melawak, Marchel sempat meminta pekerjaan pada Sandi.



"Ikut OK OCE dong," sahut Sandi.



Sandi turut menghadiri lomba Stand Up Comedy di Mall Green Pramuka. Ia ditemani Kepala Dinas Pariwisata DKI Tinia Budiati.





(HUS)