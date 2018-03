DPR Desak Resolusi Rohingya Direalisasikan

Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf didapuk sebagai Presiden Komite International Humanitarian Law (IHL) pada Inter Parliamentary Union (IPU) memimpin sidang IHL di Jenewa, Swiss.



Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nurhayati mendesak anggota IHL IPU menindaklanjuti Resolusi Rohingya yang diadopsi pada sidang sebelumnya di St. Petersburg, Rusia, tahun lalu.

“Sidang komite IHL ini membahas mengenai kelanjutan dari resolusi tersebut. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa hal, termasuk memberikan bantuan fasilitas kesehatan dan tempat penampungan sementara. Pimpinan DPR dan Presiden Jokowi juga telah berkunjung ke kamp pengungsian Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh,” kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Maret 2018.



Politisi Demokrat itu menyebutkan, kepedulian tidak cukup hanya dengan menujukkan kepedulian melalui bantuan. Tapi, harus mendesak Myanmar untuk bertanggung jawab.



"Kita adalah negara terbesar di ASEAN. Jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Apa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu adalah kejahatan kemanusiaan. Genosida yang dilakukan secara sistematis oleh Myanmar,” tegas dia.



Mantan anggota Komisi I itu menyebutkan, Komite IHL beberapa kali mengundang Delegasi Myanmar membahas dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan Rohingya. “Sayangnya, Delegasi Myanmar tidak memenuhi undangan tersebut,” keluh dia.



Selain itu, pendiri organisasi relawan untuk anak-anak jalanan dan imigran itu menyebutkan, total jumlah pengungsi saat ini mencapai 900 ribu jiwa.



Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh terjadi semenjak Agustus 2017. Sebanyak 688 ribu jiwa mengungsi ke Bangladesh.



Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara sahabat membantu para pengungsi. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan International Committee of the Red Cross (ICRC) juga berperan besar membantu para pengungsi.



“ICRC terus berupaya untuk membantu sekitar 180 ribu etnis Rohingya yang masih tinggal di Rakhine. Kita harus mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi internasional," ujar dia.





