Politeknik Negeri Malang Buka Kelas Internasional

Malang: Politeknik Negeri Malang (Polinema) membuka kelas internasional bagi mahasiswa asing dan lokal mulai tahun ajaran 2018/2019. Untuk angkatan pertama, pendaftaran telah dibuka sejak 21 Mei hingga 21 Juli 2018 mendatang.



Pembantu Direktur I Polinema, Supriatna Adhisuwignyo mengungkapkan target Polinema di tahun 2015-2019 adalah menguatkan kondisi internal untuk bersaing di tingkat regional, khususnya di Asean.



“Sebelumnya kami sudah memiliki Kelas Rintisan Internasional (KRI) untuk mahasiswa lokal yang berprestasi. Sekarang kami wujudkan ke Kelas Internasional untuk mahasiswa asing dan lokal yang berprestasi,” kata Supriatna, Selasa, 3 Juli 2018.



Khusus untuk kelas internasional bagi mahasiswa asing terbuka bagi Jurusan Teknologi Administrasi, yakni Program Studi (Prodi) D4 Teknologi Informasi, dan Prodi D4 Akuntansi Manajemen di jurusan akuntansi.



Sedangkan untuk mahasiswa lokal dibuka tiga prodi kelas internasional, yakni D4 Teknologi Informasi, D4 Akuntansi Manajemen dan D4 Administrasi Niaga.



“Sementara ini ada tiga prodi yang siap dengan kelas internasional. Sedangkan prodi lainnya akan bertahap menyusul sesuai dengan kesiapannya,” tambahnya.



Sementara itu, untuk kurikulum yang digunakan pada kelas internasional nantinya akan disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari kualitas materi hingga learning outcomes sesuai dengan ketetapan pemerintah.



“Termasuk penyetaraan kualifikasi lulusan juga sudah diakui. Misalnya lulusan D4 di Polinema sudah diakui S1 di luar negeri. Sehingga bagi mahasiswa asing yang lulus dari Polinema dapat melanjutkan kuliah di manapun secara mudah,” paparnya.



Baca: Menaker Dukung Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional



Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat pada kelas internasional di Polinema. Antara lain, mata kuliah kewirausahaan atau teknologi kewirausahaan dan quality manajemen system. Selain itu, mahasiswa juga berkesempatan untuk magang di luar negeri, side in (perkuliahan disana) dengan sistem kredit transfer.



Bagi mahasiswa asing dan lokal yang hendak mendaftar kelas internasional ada beberapa persyaratan. Mulai dari, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) di atas 450 atau skor IELTS (International English Language Testing System) di atas 4,5. Untuk seleksi harus melalui melengkapi berkas administrasi (kelengkapan dokumen), tes tulis bahasa inggris dan interview. Sedangkan untuk mahasiswa lokal harus melalui tes tulis jalur prestasi.



“Peminatnya sudah cukup banyak, dengan target masing-masing prodi satu kelas. Saat ini sudah ada 16 mahasiswa asing yang mendaftar, misalnya dari Sudan, Filiphina, Laos dan Thailand. Jika nanti satu kelas tidak memenuhi kuota 24 mahasiswa, maka kelas bisa di-mix dengan mahasiswa lokal yang mengambil kelas internasional,” pungkasnya.

(CEU)