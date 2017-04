Jemaah Diminta Waspadai Promo Umrah Murah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus yang menjerat biro perjalanan haji dan umrah, First Travel, menjadi pelajar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag). Masyarakat diimbau tidak tergiur biaya murah untuk melaksanakan umrah.



"Masyarakat agar berhati-hati dengan promo umrah murah. Saya minta semua Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) gencar lakukan sosialisasi Program Lima Pasti Umrah," kata Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis mengutip laman Kemenag.go.id, Jumat 21 April 2017.



Dia menjelaskan, Lima Pasti dalam sosialisasi program yang terus digencarkan Kemenag adalah pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muhajirin mengaku telah menemui korban janji manis First Travel.



"Siang tadi ada 8 orang perwakilan jemaah dari Firs Travel yang menurut mereka mewakili sekitar 2.800 calon jemaah umrah. Mereka meminta Kemenag memediasi mereka dengan manajemen travel agar segera diberangkatkan umrah," ungkap dia.



Besaran biaya umrah yang disetorkan rerata Rp14 juta hingga Rp15 juta per calon jemaah. Seluruh calon jemaah itu disebut sudah membayarkan penuh sejak 2015 dan dijanjikan akan berangkat pada Desember 2016.



"Sampai dengan April 2017, jadwal pemberangkatannya selalu ditunda oleh manajemen," kata Muhajirin meniru ucapan korban calon jemaah yang mengadu.



Selama ini, Kemenag lebih menekankan pada aspek perlindungan jemaah. Untuk itu, Kemenag minta semua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar memberikan kepastian keberangkatan kepada Jemaah.



"Jangan sampai ada pemberangkatan yang selau ditunda-tunda. Jemaah butuh kepastian kapan dia akan berangkat. Paling penting, jangan sampai ada jemaah yang gagal berangkat dengan berbagai alasan dari travel," tegas Muhajirin.









(FZN)