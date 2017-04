Penyidik KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras. Cairan berbahaya itu disiramkan tepat di wajahnya.



"Kami mendapat informasi tersebut (penyiraman air keras dari pihak keluarga)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Selasa, 11 April 2017.

Febri melanjutkan, saat ini Novel tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim KPK, lanjutnya, juga tengah bergegas menuju lokasi.Dugaan awal, pelaku yang menyerang Novel adalah dua orang tak dikenal. Novel diserang saat dalam perjalanan pulang dari masjid di dekat rumahnya usai salat Subuh.(OGI)