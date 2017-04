KPK bakal Mengevaluasi Penjagaan untuk Penyidik

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyiraman air keras kepada penyidik senior Novel Baswedan menjadi pembelajaran buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu akan meninjau ulang penjagaan kepada penyidik KPK.



"Ya kami akan evaluasi, kami minta (bantuan) Polda," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Seyogyanya, penyidik KPK mendapatkan penjagaan hanya pada saat bekerja. Namun, akibat kejadian ini, Laode berjanji prosedur penjagaan kepada penyidik ditingkatkan."Ya untuk penjagaan penyidik, kita sekarang akan lebih ekstra," ucap dia.Laode menjelaskan, pihaknya juga bakal menggelar rapat dengan Mabes Polri untuk memberikan perlindungan kepada Novel yang tengah terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara.Kejadian itu bermula ketika Novel selesai menunaikan salat Subuh berjamaah di Masjid Al Iksan, tak jauh dari kediamannya. Tiba-tiba orang tak dikenal yang diduga mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras dan mengenai bagian wajah penyidik senior KPK itu.Novel mengalami bengkak di kelopak mata bagian kiri bawah. Dahi sebelah kiri Novel pun mengalami luka dan bengkak karena terbentur pohon.Pelaku kemudian melarikan diri dan Novel segera dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini, Novel menjalani perawatan di kamar 508.Penyiraman diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik (KTP-el). Novel merupakan Ketua Satgas kasus KTP-el.Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo ketika menjenguk penyidik senior KPK itu. "Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus.Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel.KPK, tegas Agus, tak bisa campur tangan dalam kasus itu. Mereka menyerahkan penyelesaian kasus kepada pihak kepolisian."Biar polisi yang menyelidiki," tegas Agus.(OJE)