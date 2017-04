Keterlibatan Parlemen dalam Kerjasama Internasional Bukan Sesuatu yang Baru

Metrotvnews.com, Banjarmasin: Tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional. Namun sebenarnya jika ditilik dari perspektif sejarah, ide mengenai diplomasi parlemen sebetulnya bukanlah barang baru.



Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha dalam sambutannya saat pertemuan dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Ruang Supardi, Senin 10 April 2017.

Menurut Syaifullah, fungsi itu telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik. Sedangkan pada dekade dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975."Oleh karenanya eran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif. Secara faktual, keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman," papar Syaifullah.Meski dalam berbagai literatur, sambung Syaifullah, disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI bersifat second track (diplomasi jalur kedua), parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah.Politikus PPP ini menggarisbawahi bahwa pada praktik di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament. "Namun DPR juga membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara," terang dia.Lebih jauh, Syaifullah mengatakan bahwa diplomasi parlemen adalah sesuai amanat UU.MD3. Karena sudah termaktub dalam UU, DPR RI sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk melakukan diplomasi harus siaga menjalankan peran tersebut dengan berpedoman pada prinsip politik luar negeri (Polugri) Republik Indonesia yang bebas aktif guna pencapaian kepentingan nasional Indonesia, yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945."Ke depan kita harus memikirkan bersama implementasi diplomasi total yang melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali civitas akademika dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk turut menjaga kepentingan nasional Indonesia," tutup dia.(ROS)