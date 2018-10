UHAMKA Presentasikan Hasil Penelitian di ICOMETH-NCP 2018

Jakarta: Tiga utusan dari Pusat Neurosains UHAMKA (PNU) menghadiri International Conference on Mental Health, Neuroscience and Cyberpsychology (ICOMETH-NCP 2018). Ketiganya hadir untuk mempresentasikan hasil penelitian, seputar manfaat maupun efek negatif dari penggunaan internet bagi anak.



Ketiga utusan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) tersebut adalah Rizki Edmi Edison (Kepala Pusat Neurosains UHAMKA). "Saya mempresentasilan hasil penelitian tentang dampak konten pornografi pada otak anak dan remaja," kata Edmi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Selain itu, Dian Fairuz Izdihar, mahasiswi Psikologi UHAMKA, memaparkan mengenai fenomena faking good pada hasil penelitian Edmi. Terakhir, Mega Putri Alifa, mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA, memaparkan bagaimana respon like atau love dapat menjadi faktor adiksi seseorang terhadap media sosial.



Acara International Conference on Mental Health, Neuroscience and Cyberpsychology (ICOMETH-NCP 2018) telah sukses dilaksanakan di Universitas Negeri Padang, 14-15 Oktober 2018 lalu. Acara ini dihadiri utusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan pembicara dari mancanegara.



Zulian Fikry, Ketua Panitia ICOMETH-NCP 2018 menghadirkan Prof. Dr. Rahmatullah Khan bin Abdul Wahab Khan K.M.N BS(LAS) M. Psych (Clin), D. Psych (Clin) dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Kemudian Kanokporn Vibulpatanavong, Ph.D dari Srinakharinwirot University Thailand, Farah Aulia, M.Psi., Psikolog dari Universitas Negeri Padang Indonesia, Prof. Yoshinori Naruse, Ph.D dari University of Toyama Jepang, dan Galang Lufityanto, Ph.D dari Univeristas Gadjah Mada Indonesia.



Para pembicara ini hadir untuk memberikan pemaparan mengenai bahaya adiksi internet. Termasuk membahas teknologi dan inovasi seputar pembelajaran, pemaparan kondisi kesehatan mental anak-anak di Indonesia. "Baik itu proses otak maupun cara anak menghadapi perubahan dan gangguan yang diakibatkan," papar Zulian.



Menurut Zulian, Indonesia akan memasuki era revolusi industri yang baru. Di Era yang serba digital itu, penggunaan teknologi di banyak sektor kehidupan tidak lagi dapat dipisahkan.



"Jadi sudah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk memaksimalkan celah ini dan mengurangi efek negatif dari teknologi untuk kesejahteraan manusia yang lebih baik”, ujar Zulian.





(CEU)