KPU Turun ke Kampus Cegah Apatisme

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) turun ke kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk menggelar acara KPU Goes to Campus. Dalam kegiatan ini mahasiswa dilibatkan untuk menjadi agen sosialisasi informasi Pemilihan Umum (Pemilu), sekaligus tindakan dini mencegah terjadinya apatisme di kalangan pemilih pemula.



Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, acara KPU Goes to Campus ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa, cara menggunakan hak pilihnya. Selain itu, mahasiswa diajarkan tentang pendidikan pemilih dan pentingnya Pemilu.

"Kampus dipilih, karena kami berharap mahasiswa mampu menjadi agen yang meneruskan informasi sosialisasi tentang Pemilu," kata Arief di Malang, Senin, 15 Oktober 2018.



Sosialisasi semacam ini dinilai penting, karena KPU sendiri menargetkan partisipasi Pemilu secara umum pada 2019 mendatang mencapai 77,5 persen. Selain itu juga menjadi salah satu antisipasi terjadinya apatisme.



"Kalau tahun ini kita gagal, maka dampaknya mereka bukan hanya sekadar tidak mau menggunakan hak pilih. Tapi bisa memberi efek kepada orang-orang di sekitarnya, untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi akan sangat drastis menurun," ungkap Arief.



Arief berharap, usai kegiatan ini mahasiswa pulang dan memperbincangkan dengan teman-temannya tentang apa yang didapat dari acara tersebut. Bahkan, mahasiswa juga bisa mengunggah kegiatan KPU Goes to Campus ini di media sosialnya masing-masing.



"Kalau kita bisa menginformasikan ini dengan baik dan mahasiswa mau aktif menjadi agen sosialisasi Pemilu, maka lima tahun lagi Pemilu kita agak ringan. Ke depan akan diisi oleh orang-orang yang sudah paham," ungkapnya.



Pria asal Surabaya, Jawa Timur ini menambahkan, KPU memang sengaja menyasar sosialisasi kepada pemilih pemula. Sebab jumlah, pemilih pemula di daftar pemilih tetap (DPT) cukup signifikan.



"Kalau pemilih orang yang 17 tahun saja sekitar 6 sampai 7 juta orang ya. Tapi kalau semua termasuk pemilih pemula itu sekitar 40 jutaan orang, termasuk orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Maka menyasar mereka itu cukup signifikan, pengaruhnya cukup penting untuk jangka panjang," tutupnya.





