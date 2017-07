Telkom Galakkan Budaya Sehat Melalui Gerakan Ayo Berjalan

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) meluncurkan gerakan #AyoBerjalan dengan tema Melangkah Ceria Sehatkan Jiwa dan Raga, Sabtu, 30 Juli 2017. #AyoBerjalan merupakan inisiatif Telkom mengingatkan masyarakat bahwa berjalan kaki merupakan bagian dari pola hidup sehat.



Event #AyoBerjalan ini juga berbarengan dengan HUT ke-52 Telkom pada 6 Juli 2017, dan peringatan Hari Anak Nasional. Oleh karena itu, Telkom bertekad meningkatkan pengabdian serta menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui produk dan layanan telekomunikasi digital dan berbagai kegiatan CSR, sebagai wujud bakti kepada bangsa.

"Namun, kemudahan dalam bentuk layanan teknologi yang Telkom berikan jangan sampai menjadi suatu keburukan bagi masyarakat, seperti malas melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun berjalan kaki. Untuk itu, perlu didorong oleh sebuah gerakan yang mengajak masyarakat melalui olahraga sederhana yang diinisiasi oleh karyawan TelkomGroup dan keluarga melalui kegiatan FUNtastic Day,” terang Direktur Human Capital Management Telkom Herdy R Harman Herdy.Herdy menambahkan jalan kaki dipilih karena merupakan olahraga yang murah dan dapat dilakukan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Gerakan tersebut menurut Herdy, terinspirasi oleh publikasi ilmiah yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia menduduki urutan terbawah penduduk dengan rata-rata langkah per harinya, seperti dikutip dari hasil riset Stanford University, belum lama ini."Survey Stanford University menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling jarang berjalan kaki, yaitu rata-rata 3.512 langkah per hari sementara rata-rata 111 negara di dunia adalah 4.961 langkah per hari. Kondisi tersebut jika dibiarkan, dan akan menjadi kebiasaan hidup yang tidak sehat bagi generasi penerus. Padahal, kebiasaan berjalan kaki dan berolah raga dapat meningkatkan mood positif seseorang. Berjalan kaki juga berdampak terhadap peningkatan kreativitas, imajinasi, wawasan dan produktivitas,” kata Herman.Penelitian lain dari University of Cambridge juga menunjukkan bahwa kebiasaan berjalan kaki dapat menumbuhkan energi dan mood positif, meningkatkan kesehatan psikologis (kebahagiaan). Seseorang tidak harus melakukan olahraga berat seperti marathon. Melainkan bisa juga berjalan kaki secara rutin.Pada saat yang sama, TelkomGroup juga mengajak masyarakat bergerak membantu sesama melalui bantuan. Di antaranya pembangunan 52 jembatan penyebrangan di banyak daerah peloso. pemberian bantuan bagi sekolah yang fasilitasnya tak layak, yayasan dan komunitas anak-anak putus sekolah dan tunawisma, serta panti sosial."Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong mereka untuk terus bergerak menuju impian mereka. “Semua ini merupakan persembahan Telkom Indonesia untuk Anak Indonesia dalam semangat Hari Anak Nasional,” ucap Herdy.Peresmian gerakan #AyoBerjalan ini ditandai dengan kegiatan internal. Mulai dari jalan santai (fun walk) sejauh 5,2 km yang diikuti oleh karyawan dalam event TelkomGroup FUNtastic Fay, pada Minggu 30 Juli 2017, yang start dan finishnya mengambil tempat di Telkom Landmark Tower, Jakarta.(ROS)