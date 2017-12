Fahira Idris: Tokoh seperti AM Fatwa Bisa Dihitung Jari

Jakarta: Ketua Komite III DPD Fahira Idris menilai Andi Mappetahang Fatwa adalah sosok yang langka. Almarhum dinilai berani dalam memperjuangkan suaranya demi Tanah Air.



"Di Indonesia, tokoh seperti AM Fatwa bisa dihitung dengan jari. Kecintaan terhadap Indonesia membuat dirinya ikhlas menempuh risiko mengorbankan kebebasannya bahkan nyawanya sekalipun," kata Fahira kepada Medcom.id, Kamis, 14 Desember 2017.



Menurut dia, Fatwa selalu menjadi tokoh terdepan dalam melawan rezim otoriter. Dia menjadi ikon perlawan dan sikap kritis terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru.



"Dia rela tubuhnya didera, jiwanya dibelunggu, dan kebebasannya direnggut demi konsistensinya memihak kebenaran dan menyuarakan suara rakyat yang dizalimi," jelas dia.



Fatwa, kata Fahira, rela kehilangan sebagian besar umurnya di penjara demi melihat Indonesia menjadi negara besar yang demokratis. Dia menilai rakyat Indonesia banyak berhutang kepadanya.



Bagi Fahira, Fatwa telah mengajarkan soal konsistensi, keberanian, dan tanggung jawab. Dia juga membimbing generasi penerus bagaimana cara mencintai Indonesia seutuhnya yang harus terus ditumbuhkan.



"Walau ragamu sudah tiada, namamu terukir abadi di hati kamu. Apa yang telah engkau lakukan akan dicatat dalam tinta emas perjalanan negeri yang besar ini. Beristirahatlah dengan tenang Pak Fatwa," ungkap Fahira.



AM Fatwa tutup usia pagi tadi. Senator asal DKI Jakarta itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC).



"Telah kembali ke rahmatullah Bapak AM Fatwa hari ini, Kamis, 14 Desember 2017, jam 06.00 WIB," kata akun Twitter resmi DPD @DPDRI.



Mantan Wakil Ketua MPR itu lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939. Dia adalah salah satu tokoh yang kritis pada masa Orde Lama dan Orde Baru.



AM Fatwa sempat dihukum penjara 18 tahun karena kasus 'Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984'. Hukuman itu dijalani efektif 9 tahun.



Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab. Bersama tokoh senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dia menggulirkan gerakan reformasi hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.



Pada 14 Agustus 2008, dia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. AM Fatwa juga memperoleh award 'Pejuang Antikezaliman' dari Pemerintah Iran yang disampaikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran pada 29 Januari 2009.



Dari informasi yang dihimpun, AM Fatwa akan dibawa ke rumah duka di Jalan Condet Pejaten No. 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata selepas Salat Zuhur.





