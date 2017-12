MenpanRB Beri Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyelenggarakan Madya Tingkat Nasional Tahun 2017. Acara ini sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan aparat sipil negara (ASN) yang profesional.



"Penghargaan yang diberikan bukan untuk mengukuhkan juara, karena seluruh pejabat pimpinan tinggi merupakan aset yang berharga dalam menjalankan organisasi pemerintahan," ujar Menteri PAN RB Asman Abnur di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis 27 Desember 2017.

Dirinya berharap, penganugerahan ini dapat menjadi sebuah motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain.



Selain itu, tentunya keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Penganugerahan PPT Madya Teladan Award ini ditujukan bagi instansi yang mendapatkan apresiasi dengan kategori kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka dalam pengisian pejabat tinggi dan kategori inovasi penguatan sistem merit dalam manajemen ASN.



"Dengan demikian para pejabat dapat terus mengembangkan kualitas kepatuhan dan inovasinya agar dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk terus melaksanakan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit dalam setiap tahapan manajemen ASN itu sendiri," jelas dia.



Pertama, Kemen PAN RB memberikan penghargaan kepada 15 orang yang masuk dalam nominasi pejabat pimpinan tinggi madya teladan. Namun kemudian hanya 9 orang pertama yang terpilih menjadi pejabat pimpinan tinggi madya teladan tingkat nasional yang mendapatkan penghargaan, yaitu:



1. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono,

2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa,

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo,

4. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji,

5. Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto,

6. Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo,

7. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan,

8. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono,

9. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Pertahanan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan,

10. Sekretaris Jenderal KPU Arief Rahman Hakim,

11. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo,

12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi,

13. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono,

14. Sekretaris Utama LAPAN Ignatius Loyola Arisdiyo,

15. Sekretaris Utama BMKG Widada Sulistya, dan

16. Deputi Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami.



Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan penghargaan kepada 24 kementerian/ lembaga. Penghargaan ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.



1. Kategori 'Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi'

a. Instansi Kementerian:

- Kementerian Koordinator Perekonomian

- Kementerian Badan Usaha Milik Negara

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

b. Instansi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

- Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi

- Badan Kepegawaian Negara

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

c. Instansi Pemerintah Provinsi

- Provinsi Jawa Barat

- Provinsi Jawa Tengah

- Pemerintah Sulawesi Utara

d. Instansi Pemerintah Kabupaten

- Kabupaten Ngawi

- Kabupaten Deli Serdang

- Kabupaten Penajam Paser Utara

- Kabupaten Buleleng

- Kabupaten Banyuwangi

- Kabupaten Bandung Barat

- Kabupaten Grobogan

e. Instansi Pemerintah Kota

- Kota Yogyakarta

- Kota Bandung



2. Kategori 'Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara'

a. Pengembang Manajemen Talenta

- Kementerian Keuangan

b. Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Teknis

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. Perintis Pengembangan Sistem Merit Secara Berkelanjutan

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah

- Provinsi Jawa Tengah

- Provinsi Jawa Timur

e. Penerapan Uji Publik dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka

- Provinsi Kalimantan Timur





(DMR)