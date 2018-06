Kemenpora Apresiasi Keberhasilan ITS Juarai Robocup 2018 di Kanada

Jakarta: Tim Robot Soccer Ichiro dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) berhasil menjadi juara pertama kategori Humanoid League Teensize Soccer Competition pada kompetisi Robot Soccer tingkat dunia RoboCup 2018 di Montreal, Kanada. Prestasi tersebut menuai apresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).



Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam, saat menyambut kedatangan Tim Robot Soccer Ichiro ITS di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Selasa, 26 Juni 2018.

"Selamat! Apresiasi khusus bagi rekan-rekan pemuda yang telah memenangkan kejuaraan sepak bola robot. Kalian sudah menjadi juara dunia di Montreal, Kanada,” ujar Asrorun.



Pada kompetisi tersebut, tim Ichiro membawa pulang empat penghargaan, yakni juara pertama sepak bola robot kategori Teensize setelah di final mengalahkan tim Iran dengan skor 3-0, juara kedua Technical Challenge kategori Teensize, juara kedua Drop In Games kategori Teensize, dan juara ketiga Best Humanoid Robot Soccer untuk semua kategori.



Dengan prestasi yang ditorehkan tersebut, para pemuda dari ITS tersebut mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Asrorun berharap ke depan nanti akan semakin banyak pemuda Indonesia yang menorehkan prestasi di level internasional.



"Pak Menpora (Imam Nahrawi) secara khusus menyampaikan piagam penghargaan, dan menetapkan keempatnya sebagai pemuda hebat Indonesia sebagai wujud apresiasi,” katanya.





(Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)



Prestasi dari keempat pemuda tersebut tidak akan disia-siakan. Ia menegaskan pemerintah akan memberikan tindak lanjut dalam memberdayakan para pemuda berprestasi untuk kepentingan memajukan bangsa Indonesia.



"Pemerintah melalui Kemenpora menjalankan fungsi utama memberikan pendorongan fasilitas secara khusus. Juga fasilitas secara umum melalui Kemenristekdikti. Kami menjalin koordinasi dengan Kemenristekdikti. Dalam waktu tidak lama akan ada perhatian dari Kemenristekdikti, dan pasti akan ada tindak lanjutnya,” kata dia.



Robocup 2018 dilaksanakan pada 15-21 Juni. Sebelum menghadapi Iran, Indonesia harus berhadapan dengan Australia, Jerman, dan Brasil. Setiap tim menyediakan tiga robot untuk dipertandingkan.





(ROS)