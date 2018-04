Scientia Art Fest, Wadah Apresiasi Seni di SSQ Park

Serpong: Scientia Square (SSQ) Park di Serpong menggelar acara Scientia Art Fest pada 21-22 April 2018. Scientia Art Fest sukses menyedot perhatian masyarakat, bahkan mereka antusias mengikuti rangkaian acara yang mengusung tema #ArtForAll ini.



Center Director SSQ Park Willy Effendi mengatakan Scientia Art Fest diadakan untuk mengapresiasi sebuah karya seni, baik musik, lukis maupun kerajinan tangan. Selain itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi lebih tentang seni dan menyalurkannya menjadi sebuah hasil karya.

"Acara ini terbuka untuk umum mulai dari anak kecil hingga dewasa, bahkan bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekannya dapat berkunjung langsung ke Scientia Art Fest ini. Pengunjung cukup membayar tiket masuk SSQ Park untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan seru di Scientia Art Fest tanpa perlu membayar biaya tambahan. Tentunya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengalaman yang bermanfaat serta memberikan edukasi dalam bidang seni khususnya terhadap anak-anak," ucap Willy, dalam keterangan persnya, Senin 23 April 2018.



Kegiatan ini dibuka dengan Live Demo Painting pada hari pertama, pukul 14.00 WIB. Spesial bagi anak-anak, acara tersebut mempersembahkan banyak aktivitas yang bisa menambah pengetahuan anak-anak terhadap seni, misalnya Art Corner, T-shirt Sablon, Pillow Painting, Kite Decorating, dan masih banyak lagi. Mereka pun bisa mengikuti kompetisi seni bertajuk Plein Air, Decoupage dan Sospeso.







Tak hanya itu saja, pengunjung yang ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga, Scientia Art Fest ini juga menyiapkan banyak rangkaian acara. Antara lain Picnic at The Park dengan alunan musik yang menemani momen santai bersama keluarga, Free Family Art-ivity, Mural Show on VW, Chalk Art at the Park, Tape Art at The Park, Rainbow Wall, dan Bubble Art.



Selain itu, dalam event hasil kolaborasi antara SSQ Park dengan Artland, Artotel, Ganara Art Space, dan Batu Penjuru itu, pengunjung dapat mempelajari berbagai macam seni yang dapat dilihat pada pameran di Scientia Art Fest. Seperti Silk Painting, Watercolor, Sculpture, Clay, Quiling Paper, Face & Body Painting, dan masih banyak lagi keseruan lainnya.





(ROS)