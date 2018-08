Metro TV Gelar Pelatihan Public Speaking di MAN 15 Jakarta

Jakarta: Metro TV kembali menggelar kegiatan 'Metro TV Berbagi'. Kali ini kegiatan tersebut digelar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 15 Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur.



Kegiatan ini diadakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Metro TV dalam bidang pendidikan. Dalam kegiatan kali ini tema yang diusung adalah 'How To Be A Good Public Speaker'.

Wakil Kepala Kurikulum MAN 15 Sugiantoro menyambut baik acara tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan yang sangat langka. "Kami ucapkan banyak terima kasih ke Metro TV yang sudah memberikan kepercayaan ke MAN 15. Ini kesempatan yang sangat langka untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng," ujar Sugianto, Kamis, 30 Agustus 2018.



Ia mengatakan kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh murid MAN 15. Sugiantoro juga berharap nantinya murid MAN 15 bisa menjadi reporter ataupun pembawa berita di Metro TV. "Semoga dari anak-anak ini bisa jadi calon jurnalis yang bisa memberikan laporan bagi masyarakat. Memberikan ulasan berita-berita terbaik. Kami harap 10 tahun lagi anak-anak murid MAN 15 bisa menjadi presenter di Metro TV," tuturnya.



Hal itu disambut baik oleh PR & Publicity Manager Metro TV Henny Puspitasari. Ia juga mendoakan agar murid MAN 15 bisa menjadi bagian dari Metro TV. "Hari ini, sesuai doa, Insyaallah satu atau kalau bisa 10 siswa di sini akan jadi jurnalis di Metro TV," ungkap Henny.



Kegiatan Metro TV Berbagi di MAN 15 ini diisi dengan bincang-bincang antara Senior News Anchor Metro TV Wahyu Wiwoho dengan para murid yang hadir. Mereka antusias mendengarkan materi yang dipaparkan Wahyu.





(YDH)