Polri Optimistis May Day Berlangsung Kondusif

Jakarta: Mabes Polri telah mempersiapkan keamanan untuk mengawal peringatan Hari Buruh 1 Mei (May Day) mendatang. Polri optimistis May Day bakal berlangsung kondusif.



"Polri yakin May Day akan lancar dan tertib dengan catatan semua stakeholder saling berkoordinasi, termasuk dari para buruh sendiri, maupun masyarakat," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 27 April 2018.



Setyo menghimbau para buruh merayakan May Day di daerah masing-masing. Namun dia tak melarang jika ada kelompok buruh yang ingin ke Jakarta.



"Silakan, tetapi memberitahu berapa orang, siapa yang koordinir, tempatnya di mana, harus dikoordinasi dengan pihak keamanan. Jangan sembarangan," pungkasnya.



Pelaksanaan May Day di Jakarta sendiri akan difokuskan di Monas dan Istora Senayan. Dia tak menyebut berapa personel yang diturunkan karena pengamanan yang dilakukan Polri bersifat situasional. Namun begitu, Polri menginginkan May Day menjadi acara yang menggembirakan bagi para buruh.



"Karena may day is fun day. Jadi diharapkan para buruh bisa bergembira ria," tukasnya.









(FZN)