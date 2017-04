Doa Tetangga untuk Novel

Metrotvnews.com Jakarta: Novel Baswedan tengah berada di Singapura. Dia dirujuk ke Negeri Singa setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat. Penyidik KPK itu sedang menjalani perawatan.



Penglihatan Novel buram setelah diteror orang tak dikenal dengan air keras, Selasa 11 April 2017. Tetangga dan saudara memanjatkan doa untuk kesembuhan Novel.

"Kemarin warga di sini berkumpul di Masjid Al Ikhsan dan mendoakan Pak Novel," kata imam Masjid Al Ihsan, Abdur Rahim Hasan, di Masjid Jami Al Ihsan, di Jalan Deposito, Kelapa Gading Jakarta Utara, Rabu 12 April 2017.Warga berdoa agar Novel cempat sumbuh dan dapat beraktivitas kembali. Untuk pelaku, warga berharap kepada polisi agar segera menangkapnya. "Kami harus mendoakan pak Novel karena dia adalah saudara selingkungan kami," kata Hasan.Novel dikenal sosok yang santun dan taat beribadah. Hasan menyebut Novel sebagai orang yang rendah hati. "Pak Novel selalu aktif dalam kegiatan di masjid. Dia itu santun, rendah hati," tutur Hasan.Sebelum dirawat di rumah sakit Singapura, Novel sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia kemudian dipindahkan ke RS Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat.Saat ini sudah 15 saksi diperiksa terkait insiden penyiraman air keras. Saksi yang diperiksa mayoritas orang yang tinggal di sekitar rumah Novel.Selain saksi, polisi juga tengah meneliti sejumlah barang bukti yang ditemukan. Misalnya cangkir dan cairan. Kedua benda itu sudah masuk Pusat Laboratorium Mabes Polri.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.(YDH)