Pembekuan First Travel Diapresiasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembekuan aktivitas bisnis PT First Anugerah Karya Wisata atau yang lebih dikenal First Travel diapresiasi. Langkah itu disebut memberi perlindungan bagi masyarakat.



"Masyakarat diselamatkan dari perusahaan travel nakal," kata pengamat haji dan umrah Muhammad Hidir Andi Saka di kawasan perkantoran Icon Business Park BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Senin 24 Juli 2017.

Tahun lalu, kata dia, Kementerian Agama telah meluncurkan aplikasi daring pengawasan perusahaan travel. Aplikasi itu memudahkan masyarakat mengetahui legalitas dan izin usaha sebuah perusahaan travel. "Artinya pemerintah semakin serius memberikan perlindungan dan pelayanan haji dan umrah berkualitas kepada masyarakat," kata Hidir.Dia menambahkan, masyarakat Indonesia bisa memetik pembelajaran dari kasus First Travel. Menurutnya, jika perusahaan itu bisa ditindak sejak pertama kali berdiri, tentu tidak akan merugikan banyak pihak.First Trevel berdiri pada 2009 dalam bentuk CV. Saat itu jumlah jemaahnya belum banyak. Pada 2011, First Travel berubah menjadi perseroan terbatas (PT) dan mulai fenomenal sejak 2013."Seharusnya, sejak 2013 sudah mulai diawasi karena skema bisnisnya di luar kewajaran perusahaan travel," kata pria yang juga pemilik qashwatours.co.id ini.Menurutnya, skema bisnis First Travel tidak umum bagi sebuah perusahaan umrah karena menetapkan biaya yang sangat spekulatif. Hal itu terbukti dengan banyaknya calon jemaah umrah yang tidak berangkat.Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 11 entitas. Salah satunya adalah First Travel.Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengatakan penghentian ini dilakukan karena entitas tersebut tak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat."Maraknya penawaran investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sudah mengkhawatirkan. Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.(UWA)