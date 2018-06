Pemerintah Sidak Hari Pertama Kerja ASN via e-Office

Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) beserta anggota TNI dan Polri tak mangkir di hari pertama kerja pasa-cuti bersama Lebaran.



Berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah dinilai cukup memenuhi kebutuhan libur Lebaran para pegawai pemerintah.

"Tidak ada alasan tidak masuk kerja. Berbagai fasilitas dan kebijakan saya anggap bisa memacu motivasi ASN agar bekerja lebih baik lagi," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 21 Juni 2018.



Meski disinyalir akan ada ASN yang bolos bekerja di hari pertama pascalibur Lebaran, Asman mengatakan pihaknya tak akan melakukan sidak.



'Tradisi' sidak di hari pertama kerja akan digantikan oleh sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki pemerintah secara daring. Dengan sistem tersebut pemerintah akan mengetahui berapa orang yang hadir, absen, dan absen dengan izin.



"Sistem IT yang kita bangun membuat kami tidak perlu melakukan sidak ke instansi atau kantor-kantor pemerintah. Cukup dipantau secara online saja," kata dia.



Asman mengungkap, sistem IT yang dimaksud adalah aplikasi perkantoran elektronik atau e-office. Wujud e-office berupa kartu multifungsi yang didalamnya dilengkapi sistem gI (GPS) untuk memantau keberadaan ASN di dalam maupun di luar kantor bahkan juga berguna sebagai alat pembayaran nontunai tol.



ASN yang dibekali kartu 'pintar' tersebut akan lebih mudah dipantau kegiatannya baik di dalam maupun luar kantor tanpa harus sidak secara langsung.



"Kami berharap dengan sistem ini sudah tidak ada lagi PNS yang kucing-kucingan dengan atasannya. Jadi setelah libur panjang tidak perlu sidak seperti dulu lagi," jelas Asman.









