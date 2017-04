Polisi Cari Rekaman CCTV di Lokasi Penyiraman Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi akan memeriksa closed-circuit television (CCTV) di sekitar lokasi penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Korps Bhayangkara mencari barang bukti untuk mengejar pelaku.



"Sedang kita dalami dan kita cek apakah ada CCTV atau enggak. Tidak cuma CCTV, tapi kami juga mencari bukti yang lain dan petunjuk yang lain," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa 11 April 2017.

Menurut dia, polisi juga akan memeriksa ke laboratorium air keras yang disiramkan ke Novel. Mereka ingin mengetahui jenis dari cairan itu melalui pengujian ilmiah.Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menambahkan, polisi juga akan memeriksa petugas keamanan di sekitar lokasi. "Nanti kita cek dulu lalu kita sinkronkan keterangan saksi dan kejadian seperti apa," kata Argo.Orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel saat ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendari sepeda motor.Penyiraman diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik (KTP-el). Novel merupakan ketua satuan tugas kasus KTP-el. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(OGI)