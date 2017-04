Jalan Terjal Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali ditimpa musibah. Dia disiram air keras oleh dua orang tak dikenal.



Peristiwa penyiraman air keras terjadi selepas subuh, Selasa 11 April 2017. Zat kimia cair menampar sebagian muka dan menyebabkan kulit di sekitar mata Novel melepuh. Novel kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Ini bukan pertama kali Novelmengalami hal tak mengenakkan dalam menjalankan tugasnya. Dia sempat harus berurusan dengan hukum saat KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator SIM pada 2012.Novel terseret kasus dugaan penembakan terhadap pencuri sarang burung walet saat dia masih menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, pada 2004. Kasus itu dilaporkan pada 18 Februari 2004 oleh Brigadir (Pol) Yogi Haryanto.Dia dituduh terlibat penembakan terhadap enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Penembakan yang dilakukan oleh anak buah Novel itu diduga mengakibatkan kematian seorang pelaku bernama Mulia Johani, alias Aan.Novel yang saat itu menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu dianggap bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Akhirnya, Novel menjalani pemeriksaan kode etik di Mapolres Bengkulu dan Polda Bengkulu.Sanksi teguran dijatuhkan sebagai pelanggaran kode etik atas perbuatan anak buahnya. Namun, setelah insiden itu, Novel masih dipercaya sebagai Kasat Reskrim di Polres Bengkulu hingga Oktober 2005.Kepolisian sempat berupaya menangkap Novel pada Oktober 2012 saat berada di Gedung KPK karena kasus ini. Kasus itu sempat ditunda atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012.Namun, kasus itu kembali berhembus ketika KPK berseteru dengan kepolisian di 2015 setelah penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan. Novel sempat ditangkap pada Jumat 1 Mei 2015 dini hari di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara karena tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua polisi.Menghadapi perkara ini, Novel pernah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonannya ditolak hakim yang menganggap sah penangkapan dan penahanan terhadap Novel.Kejaksaan Agung akhirnya memutuskan menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan. Selain alasan tak cukup bukti, penghentian kasus ini dilakukan karena perkara Novel telah kedaluwarsa.Kini, musibah lain dihadapi Novel saat mengusut kasus KTP-el. Novel adalah motor KPK dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Kasus itu pun sudah maju dipersidangan setelah penyidikan selama dua tahun lebih.Rombongan penyidik KPK, termasuk Novel, mengalami kecelakaan lalu lintas di perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim berada di NTB dalam rangka melakukan cek fisik pengadaan KTP-el.Kasus ini menyeret nama-nama besar. Novel bahkan sempat bersaksi di persidangan pada 27 Maret 2017. Dia menyatakan bila anggota DPR RI Miryam S. Haryani sempat diancam sejumlah pihak terkait kasus ini.Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menduga insiden penyiraman air kepada Novel berkaitan erat dengan kasus korupsi KPK-el. Teror terhadap Novel harus dilihat sebagai ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi."Pasalnya, orang atau kelompok yang melakukan teror punya tujuan utama, yakni bagaimana supaya proses hukum atas kasus tertentu berhenti," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Selasa 11 April 2017.ICW menuntut Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk mengambil sikap tegas dan mengusut pelakunya serta menyeretnya ke proses hukum. Masyarakat Indonesia, kata Adnan, perlu tahu siapa dalang dibalik aksi teror yang dilakukan kepada Novel Baswedan."Presiden Jokowi dan Kapolri juga harus meningkatkan upaya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapapun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia," pungkas dia.(OGI)