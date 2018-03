Sandi akan Ikut Lenong Si Pitung Menjadi Dua

Jakarta: Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) mengajak Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk ikut lenong. Sandi pun senang mendapatkan tawaran itu.



“Lenong yang berjudul Si Pitung Menjadi Dua dan saya mendapat kehormatan diundang untuk menjadi mystery guest (tamu misteri),” kata Sandi di Balai Kota, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018.

Suami Nur Asia itu mengaku tak punya pengalaman ikut lenong. Namun, dia siap ikut dalam pertunjukan sandiwara itu. “Saya memberanikan diri karena salah satu yang kita inginkan bangkitnya ekonomi kreatif ini."



Menurut dia, hidup seharusnya disisipkan dengan asupan komedi atau humor agar tidak stres. Apalagi, kata dia, warga Jakarta banyak yang mengalami tekanan batin belakangan ini.



“Padahal, hidup itu harusnya diisi juga dengan senda gurau. Kita akan terlalu depresi,” tutup Sandi.



Di sisi lain, Sandi berusaha mendorong ekonomi kreatif bisa bangkit di Ibu Kota. Dia pun mengajak PaSKI bergabung dengan program one kecamatan one centre enterpreneurship (OK OCE).



“Kita harapkan PASKI bisa menjadi sebuah pencipta lapangan kerja khususnya di bidang ekonomi kreatif,” ucap Sandi.





(OGI)