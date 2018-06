Operator Kapal di Pelabuhan Muara Angke Terancam Disanksi

Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal memberi sanksi terhadap operator kapal dan pengelola Dermaga Kali Adem Pelabuhan Muara Angke jika hingga pekan depan tidak membenahi standar operasional prosedur (SOP).



Kapal yang tetap berangkat meski melebihi kapasitas penumpang dan tidak menyediakan pelampung harus bersiap dengan konsekuensi.

"Cabut izinnya operatornya. Izin operator kapal-kapal tersebut," tegas Budi di Dermaga Kali Adem Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu, 17 Juni 2018.



Keselamatan penumpang seharusnya diutamakan. Apalagi, satu kapal bisa mengangkut ratusan penumpang.



Pemerintah pusat melalui Kemenhub tetap berwenang menindak meski pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal berada di bawah pemerintah daerah. "Saya berwenang kita ada navigasi yang safety-nya kita. Kita bisa cabut," tegas dia.



Sebelumnya, Menhub menemukan tiga pelanggaran, yakni, banyak penumpang yang tidak mengenakan baju pelampung (life jacket), beberapa kapal melebihkan kuota penumpang sehingga kelebihan muatan (over quota), dan keberangkatan kapal tidak sesuai jadwal.



"Feeling saya mungkin (over quota) lebih dikit. Makanya mulai besok diterapkan secara ketat. Jangan sampai bertumpuk. Life jacket tadi juga kurang," kata Budi di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu 17 Juni 2018.



Budi menginstruksikan pengelola mengevaluasi jadwal keberangkatan kapal. Pengelola pelabuhan merupakan abdi negara yang wajib maksimal melayani penumpang.



"Yang kedua perlu level of service. Jadi kita kan abdi negara, tugasnya adalah melayani. Kalau bisa begitu orang datang tidak lebih dari 30 menit langsung jalan," jelas dia.



Budi bakal kembali datang ke Dermaga Kali Adem ppekan depan. Ia ingin melihat perkembangan sistem setelah sidak hari ini.







(OJE)