Dana Rp2,2 Triliun Dikucurkan ke Empat PTN

Jakarta: Islamic Development Bank (IsDB) mengucurkan dana sebesar Rp2,2 triliun untuk proyek 4in 1 di empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.



"Total dana yang dikucurkan IsDB untuk Proyek 4 in 1 di empat perguruan tinggi lebih kurang sebesar Rp2,2 Triliun," kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir saat Groundbreaking Gedung Proyek 4 in 1 di Universitas Jember, Jawa Timur, Kamis 27 September 2018.

?Proyek 4in1 adalah Proyek Pengembangan Empat Universitas. Pembangunan Center of Excellence bagi empat perguruan tinggi di Indonesia ini didanai IsDB. Universitas Jember menjadi salah satu perguruan tinggi yang terpilih, di antara tiga perguruan tinggi lainnya, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Mulawarman, dan Universitas Negeri Malang.



Nasir mendorong Universitas Jember menjadi Pusat Unggulan (Center of Excellence) pada bidang Bioteknologi pertanian dan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peresmian proyek gedung 4 ini 1 yang didanai Islamic Development Bank (IsDB).



"Inovasi, kolaborasi dan sinergi dalam pendidikan tinggi merupakan kunci untuk menghadapi tantangan peningkatan kualitas pendidikan tinggi," kata Nasir.



Baca: Jumlah Lembaga Litbang Terakreditasi Tak Sampai 13%



Dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, proyek 4 in 1 ini, lanjut Nasir sangat relevan dengan upaya pemerintah meningkatkan mutu perguruan tinggi, yang tujuan utamanya adalah meningkatnya daya saing bangsa.



Tidak hanya itu, Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro Semarang ini berharap, dengan ditambahnya fasilitas gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas lulusan, dosen, dan membantu kampus berkonsentrasi pada fokus keilmuan masing-masing.



"Melalui proyek 4in1 IsDB ini, Universitas Jember fokus pada bidang Bioteknologi pertanian dan kesehatan, program ini dilaksanakan bersama empat universitas lainnya, yang juga fokus pada bidang keilmuan masing-masing. Tentu kita berharap agar lulusannya nanti dapat berkontribusi dalam menaikkan peringkat Global Competitiveness Index Indonesia," ucap Nasir.





(CEU)