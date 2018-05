Lima Faktor yang Membuat Kuliah di Irlandia Lebih Asyik

Jakarta: Irlandia merupakan salah satu negara yang indah, dengan pendidikan kelas dunia. Negara yang terletak di bagian barat laut Eropa itu terkenal akan kualitas pendidikannya.



"Irlandia adalah negara kedua yang dituju para pelajar/mahasiswa untuk menempuh pendidikan," kata Market Advisor Kedutaan Besar Republik Irlandia untuk Indonesia Isobel Walton, saat ditemui di World Post Graduate (WPG) Expo 2018, beberapa waktu lalu.

Walton menyebutkan, ada beberapa alasan Irlandia menjadi destinasi pendidikan dunia internasional. Pertama, bahasa yang digunakan dalam berinteraksi ialah bahasa Inggris.



Hal itu sangat memudahkan orang dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan menempuh pendidikan "Jadi, kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris yang baik, bisa belajar di sini," ujarnya.



Kedua, Irlandia merupakan negara multikultural. Menerima semua jenis latar belakang, termasuk agama. Bahkan, mayoritas lembaga pendidikan di sana menyediakan ruang ibadah bagi mahasiswanya.



Ketiga, Irlandia negara teraman ke-6 di dunia. Negara tersebut terkenal akan budaya yang dinamis dan terbuka terhadap pendatang.



"Irlandia menawarkan sambutan hangat bagi siswa seluruh dunia. Irlandia telah memperluas sambutan hangat ini kepada pengunjung selama ratusan tahun, mendapatkan reputasi di seluruh dunia untuk sifat ramah kita, dan pendekatan yang menyenangkan dan inklusif untuk kehidupan," kata Walton.



Keempat, lembaga pendidikan di Irlandia dikenal berkualitas. Menurut QS World Ranking tahun 2012-2013, semua perguruan tinggi di Irlandia berada di peringkat 5 persen teratas global.



Tak hanya itu, menurut IMD World Competitives Yearbook 2014, sistem pendidikan tinggi di Irlandia masuk dalam 20 besar dunia. "Kami juga punya salah satu dari top 5 universitas dunia. Kami menjamin pendidikan yang diberikan berkelas internasional," ujar Walton.



Terjaminnya kualitas pendidikan di Irandia tak lepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari investasi yang diterapkan oleh negara yang dipimpin Michael D. Higgins itu.



Dalam satu dekade terakhir, nilai investasi pendidikan di Irlandia meningkat rata-rata 10 persen setiap tahun. Angka tersebut paling tinggi di tingkat Eropa dan OECD yang hanya menyentuh angka 3 persen per tahun.



Kelima, mahasiswa diperbolehkan bekerja paruh waktu hingga 20 jam per minggu. Jika memasuki periode liburan, mahasiswa diperbolehkan bekerja hingga 40 jam seminggu.



Para pelajar bisa bekerja paruh waktu di perusahaan level multi-nasional, seperti Google, Facebook, Twitter, Apple, Intel, Genzyme, dan EA Games.



"Mereka memiliki markas internasional, Eropa, atau EMEA di Irlandia. Bahkan, telah menjadi hub Eropa untuk lebih dari seribu perusahaan terkemuka di dunia. Tersedia penempatan kerja dan peluang magang yang difasilitasi lembaga pendidikan tinggi. Jadi, belajar di Irlandia juga dapat memulai karier yang sukses," sebut Walton.



Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka tak heran Irlandia menjadi salah satu destinasi untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kendala lain yang menjadi pertimbangan adalah biaya hidup dan pendidikan.



Walton menyebutkan, untuk biaya hidup bergantung lokasi, gaya hidup, dan akomodasi. Namun, rata-rata biaya hidup seorang mahasiswa antara 5.000-11.000 euro per tahun. Mengenai biaya kuliah, bergantung program pendidikan dan jurusan yang dipilih.



Program beasiswa tersebut disediakan oleh instansi perguruan tinggi di Irlandia. Para calon mahasiswa disarankan untuk mencari informasi beasiswa ke perguruan tinggi yang bersangkutan.



"Informasi mengenai program beasiswa pemerintah Irlandia, dan untuk informasi lebih lanjut tentang belajar di Irlandia dapat ditemukan di educationinIreland.com," katanya.



Lebih jauh, Walton menyebutkan bahwa sistem pendidikan Irlandia sangat mirip dengan di Inggris. Untuk program sarjana (S1) dapat ditempuh antara 3-4 tahun .



"Dan umumnya termasuk penempatan setahun di sebuah perusahaan untuk mendapatkan pengalaman yang relevan dan berharga atau setahun di lembaga luar negeri. Program pasca sarjana kami yang diajarkan biasanya berdurasi 12 bulan dan termasuk opsi visa tinggal-kembali 24 bulan bagi para siswa," ujar dia.





