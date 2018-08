Wujudkan Cita-cita Meraih Gelar Magister TI dalam 16 Bulan

Jakarta: "Tuntutlah ilmu setinggi langit," menjadi sebuah kalimat motivasi yang tepat untuk Anda yang ingin terus maju dan meraih sukses dalam hidup. Seperti halnya seorang sarjana yang masih haus akan ilmu pengetahuan, dan berniat melanjutkan studinya ke jenjang magister.



Khusus bagi Anda yang ingin melanjutkan studi S2 jurusan Teknologi Informasi (TI), kini President University membuka kesempatan bergabung dalam program Master of Science in Information Technology (MSIT) Tahun Akademik 2019/ 2020.



Program ini menawarkan mahasiswa untuk mendapatkan dasar yang kuat di berbagai bidang TI. Mulai dari arsitektur informasi, jaminan kualitas informasi, tata kelola TI, manajemen sistem informasi, manajeman proyek IT, dokumentasi TI/ penulisan teknis dan komunikasi, manajeman data, dan masih banyak lagi.



Anda bisa memperoleh gelar magister TI dalam kurun waktu 16 bulan. Sebab, MSIT ini terdiri atas 38 SKS (termasuk skripsi) dan dapat diselesaikan dalam empat semester. Setiap satu semesternya setara dengan empat bulan. Anda juga bisa memilih salah satu konsentrasi, yakni Intelijen Bisnis (Business Intelligence) dan TI Industri (IT for Industry).



Lulusan MSIT diharapkan akan menjadi inovator yang mampu berkontribusi dalam pengembangan TI pada industri yang relevan. Diharapkan pula lulusannya bisa menjadi pemecah masalah terkait TI, tentunya dengan memanfaatkan pendekatan sistematis dan logis.



MSIT membuka kesempatan bagi Anda sarjana TI dari universitas terakreditasi. Bagi Anda yang bukan sarjana TI, harus mengikuti program matrikulasi terlebih dahulu. Materinya meliputi seputar pemrograman, database, object oriented program, dan jaringan komputer.



Bagi Anda yang berminat, ayo segera mendaftar secara online di sini.



(ROS)