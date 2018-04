Media Group Wujudkan Mimpi UI yang Tertunda 20 Tahun

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) dan Metro TV menjalani nota kesepahaman dalam bentuk beasiswa pendidikan. Beasiswa aka…

Kamis, 12 Apr 2018 12:43

Mahasiswa dari sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) tampak antusias mengikuti kegiatan bertajuk 'How to be a Good News Ancho…