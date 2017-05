SNKI Berkomitmen Melestarikan Keris

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) menggelar Pameran Nasional "Mahakarya Keris Majapahit" dan Bursa Keris Majapahit di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kegiatan yang digelar dari 4 - 7 Mei 2017 itu dilakukan untuk memperingati hari keris nasional dan dunia yang jatuh pada 19 April.



Hadir dalam acara pembukaan antara lain Ketua Umum SNKI Kanjeng Pangeran Dr. Fadli Zon Kusumohadiningrat, Direktur Utama TMII, Direktur Budaya TMII, para akademisi, dan para penggiat keris nusantara.

Dalam sambutan, Ketua SNKI yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen yang kuat dari SNKI untuk melestarikan perkerisan di Indonesia. Terutama untuk memasyarakatkan keris dan Hari Keris Nasional dan Dunia kepada masyarakat Indonesia.Fadli Zon menerangkan bahwa keris Indonesia telah diakui dan dikukuhkan oleh UNESCO, sebagai "A Masterpice of The Oral and Intengible Heritage of Humanity" pada tanggal 25 November 2005. Pengakuan ini tentu mendorong SNKI untuk dapat berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangannya."Salah satunya dengan menyelenggarakan pameran ini," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat 5 Mei 2017.Tema yang diangkat dalam pameran ini adalah “Kejayaan Keris Majapahit”. Fadli menerangkan bahwa era Kerajaan Majapahit menjadi masa puncak persebaran keris dari Jawa ke seluruh penjuru Nusantara bahkan beberapa bagian dunia."Sehingga melahirkan berbagai corak dan warna yang beragam," ungkap dia.Pada masa Majapahit lahir berbagai keris masterpiece dari para tangan mpu besar pada masa itu. Karakteristik keris Majapahit menjadi patron lahirnya berbagai tangguh dan gaya serta corak berbagai rumpun keris di seluruh Nusantara pada masa-masa berikutnya.Selain itu, pada masa Majapahit pula budaya keris hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Sebab itu, pada pameran yang pertama ini, SNKI mengambil "Kejayaan Keris Majapahit" sebagai tema utama.Dalam acara pembukaan kegiatan pameran, SNKI juga memberikan anugerah SNKI kepada almarhum Ir. Haryono Haryoguritno dan KPA Wiwoho Basuki, M.Sc. atas jasa-jasanya dalam pelestarian dan pengembangan budaya keris Indonesia.Dalam dunia perkerisan, Almarhum Haryono Haryoguritno adalah pemrakarsa dan pengusul utama Keris Indonesia ke UNESCO pada kategori A Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Sementara KPA Wiwoho Basuki merupakan Sekretaris Jenderal SNKI periode 2006-2011 yang sangat aktif dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan perkerisan Indonesia.Kegiatan Pameran "Kejayaan Keris Majapahit" hari ini, juga memperoleh Rekor MURI dalam kategori kegiatan Peringatan Hari Keris Dunia Pertama.(ROS)