Penglihatan Novel Membaik

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membaik. Kemampuan penglihatan Novel berangsur pulih.



Dokter Rumah Sakit Jakarta Eye Center Johan A. Hutahuruk mengatakan, kemampuan penglihatan Novel mulanya hanya 10 persen untuk mata kanan. Sementara itu, untuk mata kiri hanya lima persen.

"Sekarang menjadi 30 persen, padahal baru satu hari (di JEC)," kata Johan di Rumah Sakit JEC, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 12 April 2017.Menurut dia, proses pemulihan terhadap Novel tergolong cepat. Dari setiap pemeriksaan, kata Johan, perkembangannya semakin melegakan."Tadi pagi kami periksa lagi meningkatnya sangat besar. Jadi besar harapannya ya mudah-mudahan tidak lama lagi (sembuh)," tambah Johan.Hari ini, Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dengan wajah penuh perban dari RS JEC menuju Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 09.00 WIB.Kakak Novel, Taufik Baswedan, mengatakan adiknya akan mendapat perawatan lebih lanjut di Singapura. Taufik akan mendampingi Novel di Singapura. "Mohon doanya ya," ujar Taufik singkat.(OGI)