Polisi Gali Keterangan Saksi Terkait Penyiraman Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian segera mengidentifikasi pihak-pihak yang menyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Polisi akan mengumpulkan dugaan awal dari pemeriksaan sejumlah saksi dan Novel sebagai korban.



"Tentunya dari yang bersangkutan kita mintai keterangan dulu, intinya jangan menduga-duga. Saksi di lokasi juga jika ada yang melihat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa 11 April 2017.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menjelaskan, insiden yang menimpa Novel terjadi subuh tadi seusai salat subuh. Namun, Argo tidak bisa merinci kondisi Novel yang sudah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading."Biarkan yang bersangkutan mendapat perawatan dulu. Tentunya penyidik akan bekerja ya," jelas Argo.Novel Baswedan disiram air keras usai salat subuh berjemaah di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku adalah dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor."Sekitar beberapa meter mau masuk ke rumahnya," kata Ketua RW 10 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Alifa Nus Darusani, kepada Metrotvnews.com.Menurut Alifa, kondisi jalanan saat itu tidak terlalu sepi lantaran banyak warga yang juga pulang sehabis salat subuh berjemaah di masjid. Usai insiden, Novel langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP elektronik. Ia pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Selain itu Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM.(OGI)