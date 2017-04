Presiden Perintahkan Polri Cepat Cari Peneror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri cepat menangkap peneror Novel Baswean. Dia mengecam keras tindakan brutal terhadap penyidik utama KPK itu.



"(Cari) Siapa pelakunya," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengulang pesan Jokowi di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Johan akan lekas mengabarkan kondisi terkini Novel kepada Presiden. Menurut dia, apa yang menimpa Novel benar-benar di lua dugaan.Johan menambahkan, sebagai anggota KPK, sudah barang tentu kena teror. Seluruh penyidik sebenarnya mendapatkan penjagaan ekstra. Pasalnya, insiden kekerasan seringkali menimpa para penyidik."Kalau dari cerita Novel sebenarnya sudah dilakukan (penjagaan). Oleh Pimpinan KPK sekarang juga sudah dilakukan (pengamanan tiap penyidik). Tapi tentu tidak setiap hari, setiap jam, seperti itu ya," ujar dia.Orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel saat ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendari sepeda motor.Polisi memeriksa empat orang saksi kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Dari keterangan saksi, polisi mengantongi ciri-ciri pelaku.(OGI)