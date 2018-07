Jokowi Kumpulkan Wali Kota di Istana Bogor

Bogor: Presiden Joko Widodo mengundang wali kota se-Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat. Wali kota yang hadir berasal dari berbagai provinsi.



Para wali kota tiba di kediaman dinas Jokowi sekitar pukul 08.30 WIB, Senin, 23 Juli 2018. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, terlihat di lokasi.

Sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan dengan Kepala Negara dimulai. Acara diawali dengan foto bersama di depan Istana Bogor. Selanjutnya, rombongan wali kota dan Presiden berkumpul untuk berdiskusi di Ruang Garuda, Istana Bogor.



"Saya ingin memang mengagendakan pertemuan khusus supaya persoalan kota detail disampaikan," kata Jokowi dalam pertemuan.



Ada dua hal yang disinggung Jokowi. Pertama, dia mengungkap soal ekonomi makro tentang perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta kenaikan suku bunga The Fed di AS.



"Semua negara alami (terpengaruh). Kita tak perlu terlalu khawatir yang penting kita tahu apa yang sedang terjadi," jelas Jokowi.



Jokowi juga menyinggung soal revolusi industri 4.0. Dia mengingatkan para pimpinan kota untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan cepat di dunia industri.



"Kalau enggak diantisipasi, akan sangat berbahaya," pesan Jokowi.



Ada 32 wali kota yang ikut dalam silaturahmi dengan Presiden. Nantinya, acara serupa juga digelar dengan wali kota lain pada hari ini, pukul 12.00 WIB dan 15.00 WIB.











(REN)