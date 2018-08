WISH Forum Jadi Gerbang Menuju Pendidikan Kelas Dunia

Jakarta: World Indonesia Scholarship (WISH) Forum 2018 diyakini akan menjadi gerbang baru bagi generasi muda Indonesia yang selama ini kesulitan dalam mencari dan menembus kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, baik dalam maupun luar negeri.



‎Ketua Harian Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Suyatno‎ mengatakan, pelaksanaan WISH Forum 2018 berfokus pada isu pengembangan program beasiswa bagi masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa Indonesia. Kegiatan ini juga sekaligus menunjukkan banyaknya pihak yang kian peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dunia pendidikan di Indonesia.



"Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi dari berbagai organisasi dan komunitas yang peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui berbagai program beasiswa," kata Suyatno saat memberi sambutan di pembukaan WISH Forum 2018, di Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018.



WISH Forum yang digelar pada 11 Agustus 2018 di Gedung Kemendikbud hingga pukul 18.00 WIB ini berhasil menjadi ajang beasiswa terbesar di Indonesia yang digelar sekaligus untuk menyambut peringatan hari ulang tahun (HUT) Indonesia ke-73. Terlihat dari membludaknya animo ribuan pelajar dan mahasiswa yang hadir di acara tersebut.



Baca: WISH Forum 2018 Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia



Berdasarkan pantauan Medcom.id, antrian para peminat event ini mengular hingga ke depan pagar Gedung Kemendikbud di jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Acara yang mendulang sukses ini tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya para pemburu beasiswa yang hadir, namun juga kehadiran sejumlah lembaga maupun institusi yang sejak awal mendukung terselenggaranya acara tersebut.



Kolaborasi lembaga yang melakukan kerja sama dengan WISH Forum di antaranya terdiri dari ADI, Indorelawan, ‎Komunitas Beasiswa Indonesia, Sahabat Beasiswa, PPI Dunia, Mata Garuda LPDP, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Medcom.id.



Lalu, ada Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Indonesia Diaspora Network (IDN) Global, IYOIN, Britzone, Indonesia Mengglobal, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia.



"Selain itu, ada Fakta Bahasa, Klikcoaching.com, Infonesia, Schollars, Schoters, Jaringan Semua Murid Semua Guru, dan didukung oleh DPD RI, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Agama, LPDP, PARAGONT Technology and Innovation, Dompet Dhuafa, Bank Mahasiswa Indonesia, BBM - Emtek Group, dan sebagainya," sebut Rektor Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) ini.



Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite WISH Forum, Muhammad Fadhli menyatakan, kegiatan ini akan memfasilitasi 73 lembaga pemberi beasiswa dari dalam maupun luar negeri. "Sebanyak 73 lembaga ini, dalam rangka 73 tahun RI," ungkap Fadhli.



Acara akan memfasilitasi 10 ribu peserta yang ditargetkan akan hadir. Terdiri dari pelajar dan orangtuanya, mahasiswa, difabel, guru, dosen, karyawan, jurnalis, dan para scholarship hunter yang akan mengikuti seluruh rangkaian acara secara gratis.



Fadhli optimis, WISH forum akan menjadi gerbang baru bagi generasi muda Indonesia untuk menuju kepada peningkatan kualitas SDM dan pendidikan yang berkelas dunia.



"Event ini, peserta juga dapat berkonsultasi dengan lembaga pemberi beasiswa di Indonesia," jelas dia‎.



Fadhli menambahkan, kegiatan ini sangat penting, karena akan menggali potensi, tantangan dan polemik yang biasa ditemui pada program-program beasiswa di Indonesia. "Selama ini banyak kesempatan beasiswa, tapi banyak juga yang sulit menembus. Maka di WISH Forum kendala itu juga bisa sama-sama dipecahkan," tutup Fadhli.

(CEU)