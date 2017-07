Tahun Ini, Lomba Lari SGWR Digelar September

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat ini, lari tidak hanya sekadar cabang olahraga, tetapi sudah menjadi gaya hidup banyak orang. Melihat fenomena tersebut, Summarecon Mal Serpong (SMS) bersama Summarecon Serpong kembali mengadakan kompetisi lari Serpong Green Warrior Run (SGWR) 2017.



SGWR 2017 bisa diikuti berbagai kalangan dan usia pada 3 September, pukul 06.00 hingga 12.00 WIB di Summarecon Mal Serpong. Kompetisi lari yang wajib diikuti karena peserta harus melewati rintangan dengan berbagai kategori. Ini yang membedakan SGWR 2017 dengan lomba lari umumnya.

Tantangan lomba lari di SGWR. Foto: dok SGWR

Anak-anak mengikuti SGWR. Foto: dok SGWR

SGWR merupakan event tahunan dan bagian dari Festival Kuliner Serpong. SGWR salah satu event lari terbesar di Tangerang yang mengadaptasi Jakarta Wine & Cheese Run yang sukses digelar Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Mal Kelapa Gading.Antusiasme mengikuti SGWR tidak hanya dari pelari lokal, tetapi juga dari pelari internasional. Dengan konsep unik, SGWR 2017 diharapkan mampu memberikan suasana dan tantangan berbeda bagi pelari profesional dan pecinta lari Indonesia dan dunia.SGWR tahun ini menyediakan tiga kategori, yakni 5K, 10K, dan 1K family warrior challenge. Kategori 1K family warrior challenge memfasilitasi anak-anak yang penasaran merasakan keseruan olahraga lari dengan tantangan. Untuk kategori family warrior challenge, anak-anak wajib didampingi orang dewasa.SGWR 2017 menyuguhkan dua jenis tantangan untuk kategori 5K, tiga tantangan untuk kategori 10K, dan delapan tantangan untuk jarak 1K kategori family warrior challenge.Yang pasti, tingkat kesulitas tantangan beragam. Anda harus menyiapkan fisik dan stamina maksimal, sehingga bisa melewati setiap tantangan dengan cekatan, lincah, dan cepat, lalu tiba di garis finish tepat waktu.Tantangan pada kategori 5K dan 10K antara lain warrior on tyers, warrior jump, warrior squat, warrior balance beam, dan warrior on challenge. SGWR juga menuntut Anda berani kotor, karena beberapa rintangan melibatkan alam hijau di kawasan Summarecon Serpong seperti kolam lumpur dan tanah.Dengan mendaftarkan diri ke SGWR 2017, Anda berhak mendapatkan running tee dari under armour, seragam khusus dan headband dari SGWR untuk kategori family warrior challenge plus ecobag.Selain manfaat positif, peserta juga berpeluang memenangkan total hadiah hingga Rp288 juta dan menginap selama empat hari tiga malam di Movenpick Hotel, hotel bintang lima di Jimbaran, Bali. Untuk kategori family warrior challenge berkesempatan mendapatkan hadiah lewat pengundian di akhir acara.Segera daftarkan diri Anda melalui website www.sgwrun.com atau di lantai dua Summarecon Mal Serpong. Pendaftaran akan ditutup pada 25 Agustus 2017.Informasi lengkap terkait SGWR 2017 bisa Anda lihat di www.malserpong.com dan follow Twitter serta Instagram @SMS_Serpong.Let’s run and keep wonderful life!(TRK)