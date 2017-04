Penyiram Air Keras Mengendarai Sepeda Motor

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras sepulang salat subuh. Pelaku menyiram air keras dari motor yang dikendarainya.



"Air keras mengenai wajah," kata adik Novel, Taufik Baswedan, Selasa 11 April 2017.

Taufik menjelaskan, hingga saat ini kondisi Novel masih sadar. "Untuk sementara masih dalam perawatan," jelas dia.Sementara itu, Ketua RW 10 Pengansaan Dua, Kelapa Gading, Alifa Nus Darusani menjelaskan, kejadian itu terjadi di dekat Masjid Al-Ihsan RW 10. Kondisi jalanan saat itu tidak terlalu sepi.Pelaku diduga dua orang. Begitu memastikan yang diincar benar Novel Baswedan, pelaku langsung menyiramkan air keras."Tapi, karena pakai kopiah, kena mukanya. Dia langsung teriak-teriak dan balik ke masjid dan minta tolong, disiramkan langsung ke mukanya pakai air di tempat wudu," kata Alifa.Usai insiden, Novel langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Insiden ini juga telah ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara.Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP-Elektronik. Ia sebelumnya juga pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Selain itu Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM. (Antara)(OGI)