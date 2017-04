Penyidik KPK, Tegak dan Tegarlah

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penyerangan fisik. Novel Baswedan disiram air keras. Semoga, kejadian ini tak membuat para penyidik KPK ciut dalam menegakan hukum.



"Kepada seluruh petugas KPK agar terus tegak dan tegar menghadapi persoalan di lapangan," kata Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.

Novel adalah penyidik senior KPK. Orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel saat ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendari sepeda motor.Novel termasuk yang menangani kasus korupsi anggaran kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Ia pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus korupsi anggaran pengadaan simulator SIM.Sumarsono mengaku terkejut ketika mendengar Novel disiram air keras. Ia yakin penyidik KPK banyak dibenci koruptor. Pencuri uang rakyat melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan KPK.Padahal, penyidik KPK hanya menjalan undang-undang. Sumarsono berharap semua pihak memahami itu. "Seluruh kebencian disimpan dulu, disalurkan melalui proses peradilan. Ini kan negara hukum," ujar Sumarsono.(TRK)