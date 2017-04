Tukang Ojek Pangkalan di Cilandak Dibacok Orang tak Dikenal

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua sopir ojek pangkalan (opang) dibacok orang tak dikenal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelakunya kini tengah diselidiki olisi.



Kapolsek Cilandak Kompol Sujanto menjelaskan, persitiwa ini terjadi sekitar pukul 01.30 WIB, Senin 24 April 2017, di pertigaan Jalan H. Ipin RT 06/RW 01, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Saat itu, korban tengah menunggu penumpang.

"Tiba-tiba datang tiga pengendara sepeda motor dan tanpa basa basi langsung mengeluarkan senjata tajam yang berupa celurit dan langsung membabi buta membacok para korban," kata Sujanto melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Senin 24 April 2017.Korban tersebut diketahui bernama Sadelih, 60, warga Jalan H. Ipin No. 42, Pondok Labu. Ia mengalami luka bacok di kaki dan tangan.Sementara itu, korban lain bernama M. Luthfi, 35, mengalami luka bacok di bagian kepala, kaki, punggung sebelah kiri, dan bahu. Luthfi adalah warga Jalan Masjid An Ni'mah No. 114 RT 29/RT 02 Gandul, Cinere, Depok."Kedua korban dilarikan ke RS Fatmawati Jakarta untuk segera mendapatkan pengobatan oleh warga masyarakat setempat," ucap Kapolsek.Motif kasus ini kini tengah didalami kepolisian. Penyelidikan telah dimulai dengan memeriksa keterangan korban dan beberapa keterangan saksi."Selesai melakukan aksinya pelaku tersebut langsung kabur melarikan diri ke arah Barat," kata Sujanto.(OGI)