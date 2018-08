RS Polri Kramat Jati Kini Melayani Menteri hingga Presiden

Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmikan Gedung Promoter RS Bhayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Gedung itu bakal menjadi lokasi rujukan pembantu untuk perawatan kepresidenan, menteri, dan tamu negara.



Gedung Promoter memiliki tujuh lantai dengan helipad. Pembangunan ini memakan duit sekitar Rp37 miliar dari hasil pengembangan RS Said Sukanto yang telah menjadi badan layanan umum.

"Status sebagai rujukan pembantu untuk tadi pejabat negara, maka kita sudah siap," kata Tito usai meresmikan gedung, Jumat, 31 Agustus 2018.



Menurut dia, helipad terdapat di lantai paling atas. Di bawahnya, lantai enam, menjadi tempat perawatan kepresidenan, meliputi presiden, wapres, juga keluarganya.



Lantai 5 melayani perawatan VVIP setingkat menteri, pejabat negara, juga tamu negara. Layanan VIP ada di lantai tiga dan empat. Gedung ini juga dilengkapi basemen untuk parkir kendaraan.



Tito pun bercerita selama menjabat sudah delapan kali ada peresmian gedung di RS Said Sukanto. Dia berterima kasih ke tim Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) RS Said Sukanto yang telah berkembang menjadi rumah sakit modern.



"Kita sudah punya kemampuan lebih, bahkan operasi by pass, pasang ring sudah ada dan lain-lain, yang sebelumnya belum bisa," beber dia.



Selain itu, dia memuji tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokkes Polri yang telah dikenal internasional. Terakhir, tim DVI Polri, kata Tito, diminta membantu kasus korban kebakaran hutan di Australia untuk identifikasi korban.



Dia mengungkap RS Said Sukamto kini telah dilengkapi alat pemindai jenazah untuk keperluan autopsi. Tito mengklaim alat tersebut hanya ada di RS Polri. "Karena ini untuk kepentingan investigasi," ucap dia.



RS Said Sukanto pun diklaim sebagai RS dengan pasien terbanyak di Jakarta. RS itu juga memiliki jumlah tempat tidur terbanyak ketiga nasional.



"Saya ucapkan terima kasih kepada kapusdokkes, terutama Karumkit Pak Didi (Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Didi Agus Mintadi) karena akan purna (pensiun), tapi masih memberikan prestasi warisan yang positif," tandas Tito.







