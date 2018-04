Ketersediaan Pangan Dipastikan Aman hingga Natal

Jakarta: Satgas Pangan menjamin stok sembako aman. Direktur Operasional Bulog Karyawan Gunarso menegaskan stok beras pasti tersedia, bahkan hingga akhir tahun.



"Stok beras aman sudah kita distribusikan di divisi regional seluruh Indonesia. Pokoknya bulan puasa, idulfitr, sampai Natal juga cukup," tegas Gunarso usai rapat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 25 April 2018.

Bulog sebagai salah satu anggota Satgas Pangan juga memastikan harga sembako stabil. Sesuai ketetapan Kementerian Perdagangan, harga eceran tertinggi (HET) beras saat ini Rp9.450 per kilogram. Namun, harga bakal disesuaikan per wilayah distribusi.



Pada aspek lain, Kasatgas Pangan Irjen Setyo Wasisto menyebut stok daging sapi lokal masih aman meski harganya cukup tinggi, Rp100 ribu per kilogram. Pemerintah mengklaim memiliki alternatif untuk menjual murah daging. Pemerintah menyediakan daging kerbau maupun daging impor dari India.



Namun, ada beberapa harga komoditi yang naik. Di antaranya, harga cabe menjadi Rp50 ribu per kilogram. Kenaikan harga, jelas Setyo, merupakan dampak distribusi dan ongkos angkut cabe dari daerah penghasil ke luar wilayah.



Setyo menjelaskan Satgas Pangan sudah mendapatkan beberapa fokus poin. Satgas pangan memastikan harga dan stok pangan stabil.



"Beberapa hal menjadi catatan ke depan dan langkah apa saja yang dilakukan dengan harapan tentunya nanti pada saat menjelang puasa dan lebaran harga pangan terjangkau," kata Kadiv Humas Mabes Polri itu.





(OJE)