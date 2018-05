Masyarakat Diajak Jadi Duta Perdamaian Dunia

M Sholahadhin Azhar • Minggu, 27 May 2018 10:40 WIB kampanye perdamaian

Organisasi Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light (HWPL) gelar kampanye pentingnya perdamaian di lokasi CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat. Medcom.id/M Sholahadin Azhar