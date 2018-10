Peta Palu Ditata Ulang

Palu: Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah. BIG memulai menyediakan peta dasar untuk Palu dan sekitarnya.



"Karena pascabencana gempa bumi dan tsunami banyak perubahan bentang alam dan banyak juga infrastruktur yang rusak," kata Hasanuddin kepada Medcom.id di depan Masjid Apung, Jalan Cumi Cumi, Lere, Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 31 Oktober 2018.

Karena itu, kata Hasan, pihaknya membutuhkan peta dasar yang baru. Apakah untuk penataan ruang, relokasi penduduk, perbaikan drainase, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.



"Oleh sebab itu, BIG sudah diminta oleh Bappenas. Jadi kita akan memetakan ulang kawasan ini, ada yang skalanya 1.1000 dan 1.5000. Tapi, kalau bisa kita buat 1.1000 lah," kata dia.



Hasanuddin menargetkan penyediaan peta dasar ini bisa rampung pada Januari 2019. Hal itu sesuai dengan permintaan Bappenas.



"Jadi, teman-teman BIG rapat terus, hari ini rapat di Jakarta, rapat dengan sektor terkait, ATR BPN, PUPR, Bappenas, BNPB, Badan Geologi, dan segala macam," bebernya.



Hasanuddin mengawali hari pertama di Palu dengan mengunjungi Posko Bencana di kantor Pemprov Sulawesi Tengah. Di sana ia bertemu dengan perwakilan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan Kemensos.



"Insyaallah kita mulai segera. Saya ke lapangan ini untuk melihat kondisinya, kita cek titik-titik kontrol geodesi yang masih ada dan bertemu banyak pihak terkait," terang dia.





(YDH)