Garuda Indonesia Rute Palembang-Jakarta Tertunda 2 Jam

Palembang: Pesawat Garuda Indonesia tujuan Palembang-Jakarta tak kunjung berangkat. Penumpang sampai harus menunggu selama satu jam lebih di dalam pesawat.



Pesawat GA 119 sedianya dijadwalkan berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada pukul 19.05 WIB. Namun karena keterlambatan pesawat, penumpang baru bisa berangkat pada pukul 20.15 WIB.

Setelah menunggu kurang lebih dari satu jam akhirnya penumpang diperbolehkan menaiki pesawat. Sayangnya, sampai dengan pukul 21.00 WIB lebih pesawat tak juga bergerak dari bandara tanpa ada kejelasan.



Penumpang yang tak mengetahui alasan pasti coba mengkonfirmasi kepada awak kabin yang bertugas. Namun awak kabin hanya memberi tahu jika harus ada pemeriksaan lebih lanjut di bagian bagasi sehingga pesawat belum bisa diberangkatkan.



"Ada sensor motorik di bagasi yang harus kita periksa lagi sehingga kita masih harus menunggu," kata awak kabin Garuda Indonesia, Farhan, Senin 22 Januari 2018 malam.



Hingga berita ini dibuat penumpang masih harus menunggu di dalam pesawat tanpa kejelasan. Sementara pilot yang bertugas sesekali berbicara kepada awak kabin untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Pantauan Medcom.id tak ada satupun pesawat yang take off maupun landing di Bandara Internasional Palembang tersebut. Sebelum ini beberapa penerbangan juga dikabarkan mengalami delay karena berbagai alasan.



Akhirnya pesawat mulai bergerak pada pukul 21.10 WIB. Namun pihak maskapai tak juga memberi penjelasan alasan pasti keterlambatan keberangkatan pesawat hingga dua jam lebih ini.



Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan saat dikonfirmasi Medcom.id mengatakan, pesawat tersebut memang sempat terjadi penundaan penerbangan. Menurutnya, pesawat mengalami sedikit masalah operasional.



"Mungkin masalah operasional biasa, pengecekan penumpang atau bagasi. Memang perlu waktu memastikan," kata Iksan.



Namun begitu, ia memastikan pesawat sudah take off dari bandara. Seharusnya, kata dia, sekitar pukul 22.00 WIB pesawat sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.



"Harusnya pukul 22.00 sampai," tandasnya.





