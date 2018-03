Unpar Latih Pebisnis Hadapi Persaingan Global

Bandung: Kemampuan bisnis yang matang menjadi modal utama bagi perkembangan sektor ekonomi Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menjadi pebisnis, seseorang dituntut memiliki jiwa dan pemikiran entrepreneur agar mampu bersaing.



Dunia bisnis semakin menuntut kompetensi unggul serta kreativitas para pelaku bisnis untuk terjun dan siap bersaing di pasar dalam negeri, bahkan global. Selain itu pelaku bisnis juga dituntut melakukan inovasi agar bisa menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih besar.



Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sebagai salah satu universitas swasta tertua di Indonesia telah menghasilkan alumni berkualitas, baik dalam dunia profesional maupun wirausahawan. Sejak 2017, Unpar membuka Program Studi Magister Administrasi Bisnis (Prodi MAB) dalam menyikapi kebutuhan mahasiswa akan perkembangan dunia bisnis yang dinamis, baik dalam hal penelitian maupun praktik di lapangan. Mahasiswa MAB mendapat pelatihan (coaching) dari akademisi, praktisi, dan mentor yang berpengalaman di bidangnya.



Melalui Prodi MAB, mahasiswa dipersiapkan menjadi agen perubahan (agent of change) yang dapat memadukan kearifan lokal dan potensi global dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat secara holistik.



Mahasiswa akan dilatih menjadi seorang entrepreneur dan intrapreneur yang mempunyai wawasan global, serta mampu menerapkan soft skills yang aplikatif dalam menyikapi dunia bisnis yang kompetitif.







Sesuai dengan semboyan “Go Great Unpar,” Prodi MAB dirancang untuk mencetak lulusan unggulan yang inovatif, transformatif, dan memiliki integritas dengan menghadirkan para yang ahli, serta dosen-dosen berpengalaman. Pada Februari 2018, MAB mendatangkan mitra Unpar di Belanda Dr Jol Stoffers MBA, Professor of Employability dari Zuyd University.



Tak ketinggalan, MAB mendatangkan Associated Professor Virginie Vial PhD dari Kedge Business School dalam Workshop Academic Writing untuk membekali mahasiswa dalam penulisan akademik di jurnal berskala internasional.





Keunggulan Program



Kurikulum program MAB terbagi menjadi empat semester. Pada semester pertama dan kedua akan diisi kegiatan perkuliahan di kelas dan praktik penugasan di lapangan dalam pengembangan ilmu maupun wawasan secara akademik



Dalam proses perkuliahan, mahasiswa dilengkapi dengan MBA Talk dari para profesional bisnis dan CEO Talk dari pemilik bisnis berskala nasional yang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menyikapi berbagai studi kasus di dunia bisnis.



Kemudian pada semester tiga, mahasiswa dapat memilih satu dari tiga opsi pengembangan kemampuan soft skills dalam menyikapi tantangan bisnis global di era digital, yakni melalui short course, pertukaran pelajar, pemagangan, serta coaching and mentoring.







Mengenai pertukaran pelajar, nantinya mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri dengan mitra Unpar di berbagai negara. Kemudian untuk magang, mahasiswa dapat magang di perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja. Lalu, coaching and mentoring dari praktisi bisnis dalam mengembangkan startup.



Pada semester terakhir akan diisi pembuatan tesis dalam bidang kajian yang diminati, serta menghasilkan karya ilmiah yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi bisnis maupun pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset.



Prodi MAB terbuka bagi fresh graduate dari semua program studi S1, maupun eksekutif muda yang ingin mendapatkan pengalaman belajar secara akademik dan praktik dalam perspektif lokal maupun global secara holistik.



(ROS)