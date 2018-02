Perlu Renegosiasi Hubungan Indonesia-Australia

Jakarta: Hubungan Indonesia dan Australia perlu dinegosiasikan kembali untuk kepentingan kedua negara. Musababnya, Indonesia dan Australia punya pengaruh besar di kawasan regional maupun global.



"Mekanisme diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen yang patut ditingkatkan oleh kedua negara," kata Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI (Purn) I Wayan Midhio, melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2018.

Wayan Midhio menyampaikan hal itu saat membuka seminar internasional bertema 'Defence Diplomacy: Confidence Building and Practical Responses' yang digagas Unhan bersama Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (Ikahan) pada 6 Februari lalu.



"Diplomasi pertahanan yang menjadi domain militer kedua negara dapat menjadi tulang punggung penyelesaian masalah yang selama ini muncul. Terutama melalui identifikasi dan analisis kebijakan politik luar negeri masing-masing," sambung Wayan Midhio.



Seminar dihadiri para pejabat dari Lemhannas, Kemhan, Mabes TNI, tiga matra TNI, pakar, dan akademisi dari Australia National University (ANU). Hadir pula perwakilan dari Sesko TNI dan Sesko ketiga angkatan, pengamat militer, pemikir, serta para dosen dan mahasiwa Unhan.



Seminar ini menghadirkan dua pembicara dari Unhan yakni Mayjen TNI (Purn) Syaiful Anwar (Dosen Fakultas Strategi Pertahanan) dan Kol Rudy AG Gultom (Sekretaris Program Studi Teknologi Penginderaan, Fakultas Teknologi Pertahanan). Masing-masing menyampaikan makalah berjudul 'Defence Diplomay-Indonesian Priorities and Objectives' dan 'Case Study-Protecting National Critical Infrastructure, How Ready We Are?'.



Sementara dua pembicara dari Australia adalah Greg Raymod dari ANU dan Michael Cook dari Royal Australian Army (RAA). Mereka memaparkan makalah berjudul 'Defence Diplomacy-Australian Priorities and Objectives' dan 'Case Study-Defence Diplomacy in online Environments'.







