Keterangan Novel akan Dicocokkan dengan Saksi

Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Metro Jaya akan mencocokkan atau menyinkronkan keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dengan sejumlah saksi mata. Hal ini diharap bisa membuka tabir kasus penyiraman cairan kimia terhadap Novel.



"Bagaimana keterangan dengan saksi-saksi akan kita hubungkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat 21 April 2017.

Namun, Argo mengatakan, penyidik belum dapat memeriksa Novel karena masih menjalani pengobatan di rumah sakit Singapura. Polisi membutuhkan izin dari dokter untuk menggali keterangan Novel.Sejauh ini, Argo menuturkan polisi telah meminta keterangan beberapa saksi seperti tetangga Novel, petugas satpam, pedagang,dan orang yang membantu korban saat disiram cairan kimia. Terkait foto yang dicurigai pengintai rumah Novel, penyidik pun masih mendalami dan mengidentifikasinya.Novel disiram air keras oleh dua orang pria tidak dikenal di jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03/RW 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara, usai menjalani salat subuh pada Selasa 11 April pukul 05.10 WIB. Akibat kejadian itu, wajah dan mata Novel luka parah sedangkan pelaku melarikan diri. (Antara)(OGI)