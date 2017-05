Mata Novel Baswedan Dioperasi Besok

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjalani operasi besok, Kamis 18 Mei 2017. Operasi akan dilakukan pada kedua mata Novel.



"Informasi yang kita terima besok pada hari Kamis, akan dilakukan operasi untuk kedua mata Novel," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Operasi yang dilakukan adalah pemasangan membran sel yang diambil dari kulit ari bayi. Tujuan operasi adalah untuk mempercepat pertumbuhan jaringan mata Novel yang terkena siraman air keras.Febri menyebut operasi terpaksa dilakukan karena kondisi mata Novel tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jaringan mata kiri Novel bahkan tidak tumbuh dengan baik."Pertumbuhan selaput kornea misalnya, untuk mata kiri dan kanan stagnan. Artinya tidak ada pertumbuhan lagi," kata dia.Mata kanan Novel yang sempat dipasang lensa untuk memicu pertumbuhan jaringan kornea juga sempat meradang. Karena itu tim dokter Novel di RS Singapura memutuskan untuk melakukan operasi.Sejumlah tindakan pra operasi sudah dilakukan. Empat tindakan medis mulai dari pemeriksaan fisik hingga pengobatan dengan obat luar diberikan ke Novel.Novel juga disebutkan sudah diminta berpuasa untuk menghadapi operasi besok. Kemarin, kondisi badan Novel juga sudah diperiksa secara menyeluruh.(REN)