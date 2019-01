Pemprov Babel Batalkan MoU Pendidikan dengan Taiwan

Jakarta: Masih diberangkatkannya sejumlah pelajar Indonesia asal Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mengikuti program kuliah-magang di Hongfu International Technology hingga Desember 2018 menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Pemprov Kepulauan Babel telah membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Babel dengan perguruan tinggi tersebut sejak Agustus 2018.



Pembatalan kesepakatan tersebut diketahui dari surat Pemberitahuan Pembatalan MoU tertanggal 8 Agustus 2018. Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kepuluan Babel, Erzaldi Rosman, dan ditujukan kepada Jimmy Chen, CEO of Hongfu International Technology Co, Ltd.

Surat tersebut dibuat untuk membatalkan MoU yang disepakati 12 Juli 2017 bernomor 424/008/Disdik/2017 tentang kerja sama Magang dan Pendidikan Strata-1 di Taiwan, antara Pemprov Babel dengan HIT, Taiwan. Menurut Erzaldi dalam surat tersebut, pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan hasil kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung.



"DPRD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah dan aturan-aturan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Maka MoU dengan pihak saudara dengan ini kami batalkan," ujar Erzaldi dalam surat tersebut.



Penyebab pembatalan MoU ini secara rinci masih belum diketahui. Meski begitu, Pemprov Babel tetap mengapresiasi MoU dengan Hongfu sebelumnya.



"Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya dengan adanya MoU tersebut," tutur Erzaldi.



Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan melepas 56 calon mahasiswa program pendidikan sarjana strata satu (S1) dan program Internship ke Taiwan, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu.



"Mahasiswa ini dikirim ke Taiwan untuk kuliah sambil magang, agar mereka bisa belajar menuntut ilmu dan membiasakan diri bekerja keras sehingga nanti setelah selesai dapat membantu pemerintah membangun daerah," kata Erzaldi Rosman Djohan usai melepas 56 calon mahasiswa ke Taiwan di Pangkalpinang, dikutip dari Antara, Kamis 12 Oktober 2017.



Ia menjelaskan selama menjalani kuliah dan magang kerja di Taiwan, mereka mendapat beasiswa untuk kuliah dan mendapat gaji bulanan untuk kebutuhan hidup bahkan bisa untuk membantu orang tua. "Di sana mereka tidak hanya belajar, tetapi dilatih sesuai jurusan teknis. Setelah program belajar selesai dan mereka dinyatakan lulus, mereka wajib pulang agar ilmu yang sudah mereka peroleh dapat membantu kita membangun daerah," ujarnya.





