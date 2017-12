Kemendikbud Apresiasi OSC with Avitex 2017

Jakarta: Program beasiswa online atau Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017 menuai apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program ini dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian pihak swasta terhadap dunia pendidikan Tanah Air.



"Kami sangat mendukung dan senang sekali. Metrotvnews.com dan Avitex Cat Tembok sangat peduli dengan lulusan SMA yaitu dengan menyediakan beasiswa," kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud Purwadi Sutanto, saat ditemui jelang pengumuman pemenang OSC with Avitex 2017, di Mall Kuningan City, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember 2017.



OSC with Avitex, kata Purwadi, sangat membantu para siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Para siswa yang berhasil lolos seleksi akan diberikan beasiswa pendidikan kuliah strata 1 (S1) secara penuh, selama empat tahun.



"Program ini membuka peluang lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi. Ini sangat luar biasa sekali menyiapkan anak-anak terdidik untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi," kata dia.



Selain itu, Purwandi menilai OSC with Avitex 2017 sangat membantu menyerap lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mengingat, kemampuan lulusan SMA/sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih rendah.



"Menurut Kemenristekdikti, siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih sangat rendah. Sekitar 30-35 persen. Artinya, dari 100 anak, baru 30-35 anak yang mampu meneruskan ke perguruan tinggi," ujarnya.





Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud Purwadi Sutanto (Foto:Anggi Tondi Martaon)



Oleh karena itu, Purwandi berharap, OSC with Avitex 2017 menjadi jembatan bagi para siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia semakin baik dan berkualitas.



"Kesempatan itu sangat langka sekali. Dengan adanya program ini sangat mendorong anak-anak mendapatkan ksempatan mengenyam pendidikan tinggi," ucapnya.



Pada 2017, terdapat 12 universitas yang bekerja sama dengan OSC with Avitex. Setiap universitas menyediakan 20 beasiswa yang meraih nilai terbaik saat tes offline.



Beasiswa meliputi bebas uang pangkal (biaya masuk) 100 persen, dan beasiswa hingga lulus selama delapan semester berturut-turut. Peserta tes online OSC with Avitex 2017 tercatat 42 ribu orang, jauh melebihi target 35 ribu peserta.





(ROS)